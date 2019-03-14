Кишинев даже не вошел во Всемирный рейтинг городов по качеству жизни ...

Столица европейской Молдовы не смогла конкурировать даже с африканскими и азиатскими городами, расположившимися ниже 200-й отметки рейтинга.

Ежегодный рейтинг городов по качеству жизни был обнародован американской консалтинговым агентством Mercer. Эксперты оценивали города по 39 критериям. В том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга, уровень преступности, уровень загрязнения воздуха.

Самым комфортным городом десятый год подряд признана столица Австрии Вена. За ней в первой десятке расположились Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Копенгаген (Дания), Женева (Швейцария) и Базель (Швейцария).

Бухарест раположился на 109-м месте рейтинга.

Из городов постсоветских стран выше всех в рейтинге находится Вильнюс. Столица Литвы занимает 81-е место. Таллинн находится на 86-м месте, Рига - на 90-м. У Москвы - 167-е место. Ереван - на 170-м. Киев - 173-е. Санкт-Петербург - на 174-м месте. Алматы - 177-е. Тбилиси - 187-е. Минск - 188-е. Баку - 195-е. Ташкент - 203-е. Бишкек - 206-е. Ашгабат - на 211-м месте. Душанбе - на 215-м.

Замыкает рейтинг столица Ирака - Багдад, который находится на 231-й позиции рейтинга.