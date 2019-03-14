Партия Плахотнюка не видит проблем по поводу жестких оценок в Докладе США по правам человека в Молдове ...

Демпартию радует критичная ситуация в области прав человека, отмеченная в Ежегодном докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2018 году.

Об этом заявил в четверг журналистам действующий председатель парламента, вице-председатель правящей Демпартии Андриан Канду, комментируя критические оценки Госдепартамента США по ситуации в Молдове.

"Очень важно иметь положительную эволюцию в этих оценках. Из года в год, ситуация [с правами человека в Молдове] улучшается и это нас очень радует", - заявил Канду по поводу доклада Госдепартамента США.

Канду не уточнил, что именно может "радовать" власти в условиях, когда последний Доклад является одним из самых жестких, чем когда-либо за историю независимой Молдовы.

Одним из показателей может служить объем, посвященный Молдове - 46 страниц. Для сравнения, в этом же Докладе ситуации в Венесуэле отведено 40 страниц, Афганистану - 41, а Беларуси - 43 страницы.

13 марта Госдепартамент США выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире за 2018 года, в котором говорится о наличии в Молдове политзаключенных, о преследовании журналистов и оппозиции, о пытках в СИЗО, об избирательном правосудии, о безнаказанной коррупция в высших эшелонах власти.

В введении к разделу, посвященном Молдове кратко перечисляются проблемы страны: пытки, произвольные аресты и задержания; жесткие условия заключения, особенно в СИЗО-13; вмешательство в частную жизнь; ограничения свободы СМИ; выдворение лиц, ищущих политического убежища, в страну, где они вполне обоснованно опасаются преследований (Турецкие учителя - Ред.); нежелание расследовать акты коррупции на высоком уровне и др.

В связи с пытками и унизительным обращением с заключенными, в Докладе обращается внимание на случаи Андрея Брагуцэ, Сергея Косована и Вячеслава Платона.

В разделе "Политзаключенные и задержанные" Госдепартамент США описывает две ситуации: с политзаключенными "группы Петренко", а также с заключением в Приднестровье лидера местной Компартии Олега Хоржана.

Как никогда ранее, в Докладе занимают существенное место нарушения свободы СМИ, ограничение деятельности журналистов. В частности, упомянуты преследования со стороны властей журналистов телеканалов JurnalTV и TV8, которых преднамеренно не допускали на пресс-конференции правящей Демпартии. Также, отмечается давление на издания RISE и Ziarul de Gardă и преследование со стороны властей в отношении журналиста издания из Резины Виктора Софрони.

"Коррупция осталась одной из самых серьезных проблем страны. Хотя закон предусматривает уголовное наказание за должностную коррупцию, правительство не смогло эффективно применить закон, в результате чего чиновники часто безнаказанно занимались коррупцией. В судебных органах и других государственных структурах широко распространена коррупция. Правительство добилось определенного прогресса в расследовании дел о коррупции с участием государственных должностных лиц и судебных органов, но эти действия в основном воспринимались как избирательное правосудие", - отмечается в Докладе Государственного департамента США.

Госдепартамент США публикует доклады о положении с правами человека в странах мира с 1977 года. Их готовит Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.