Газпром увеличил тариф на газ для Молдовы ...

Несмотря на утешительные обещания занимающего должность президента Игоря Додона по поводу тарифов на газ, российский газовый гигант повысил тарифы для Молдовы на 25%.

Как сообщает издание Mold-Street, с 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову российским гигантом "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, тариф, установленный на первый квартал года примерно на 25% выше по сравнению с импортной ценой того же периода прошлого года,

Издание отмечает, что в своем официальном письме Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщило, что этот тариф действителен только в первом квартале 2019 года.

Примечательно, что в период предвыборной кампании Игорь Додон публично сообщал о беспочвенности разговор по поводу повышения тарифов на газ.

По данным НАРЭ в 2018 году, в Республику Молдова было импортировано 1,13 миллиарда кубометров газа (без учета потребления Приднестровья), что примерно на 9,3% больше (около 96 миллионов кубометров), чем в 2017 году.