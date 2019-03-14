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Газпром увеличил тариф на газ для Молдовы

Опубликовано : 15 март 2019 г. 09:02 | Просмотров: 1656 | Категория: Власть

Несмотря на утешительные обещания занимающего должность президента Игоря Додона по поводу тарифов на газ, российский газовый гигант повысил тарифы для Молдовы на 25%.

Как сообщает издание Mold-Street, с 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову российским гигантом "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, тариф, установленный на первый квартал года примерно на 25% выше по сравнению с импортной ценой того же периода прошлого года,

Издание отмечает, что в своем официальном письме Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщило, что этот тариф действителен только в первом квартале 2019 года.

Примечательно, что в период предвыборной кампании Игорь Додон публично сообщал о беспочвенности разговор по поводу повышения тарифов на газ.

По данным НАРЭ в 2018 году, в Республику Молдова было импортировано 1,13 миллиарда кубометров газа (без учета потребления Приднестровья), что примерно на 9,3% больше (около 96 миллионов кубометров), чем в 2017 году.


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