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В Новой Зеландии совершен теракт с прямой трансляцией в Фэйсбуке

Опубликовано : 15 март 2019 г. 09:16 | Просмотров: 664 | Категория: Мир

В городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии трое мужчин и одна женщина расстреляли верующих в двух мечетях. Один из стрелявших транслировал происходящее в Facebook.

Жертвами теракта стали 40 человек, заявила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, назвав случившееся "беспрецедентным актом насилия". По меньшей мере, еще 20 человек серьезно ранены.

В одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек.

Полицейские также сообщили, что уже после стрельбы обнаружили несколько машин с самодельными взрывными устройствами, все их удалось обезвредить.
Перед тем, как устроить стрельбу, один из нападавших опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем он высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку.

"Мы, Новая Зеландия, стали мишенью не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны именно потому, что ничего этого здесь нет", — заявила премьер-министр, добавив, что страна продолжит ориентироваться на эти ценности, несмотря на нападения в мечетях.

Премьер также сообщила, что в стране приняты повышенные меры безопасности.

Четверо подозреваемых, три мужчины и женщина, арестованы. Полицейская операция продолжается. Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.


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