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Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных

Опубликовано : 15 март 2019 г. 10:45 | Просмотров: 1388 | Категория: Власть, Криминал

Все виновные по нашумевшему далеко за пределами Молдовы делу о преступной охоте окружения олигарха Владимира Плахотнюка в заповеднике "Pădurea Domnească" освобождены от ответственности.

Апелляционная палата Бельц частично отменила приговор, вынесенный Фалештским судом по делу об охоте в заповеднике "Pădurea Domnească", во время которой был смертельно ранен бизнесмен Сорин Пачу.

Это решение было принято после почти четырехлетнего рассмотрения судьями Бельцкой Апелляционной палаты дела об убийстве на охоте с участием ряда высокопоставленных чиновников, генерального прокурора, судей Апелляционной палаты и правительственных чиновников.

Единственным обвиняемым в убийстве бизнесмена Сорина Пачу оказался бывший заместитель председателя Кишиневской апелляционной палаты Георге Крецу, который был освобожден от ответственности за истечением срока давности.

Остальные фигуранты дела - бывший директор Moldsilva Ион Лупу, директор заповедника "Pădurea Domnească" Денис Иримчук и инженер заповедника Валериу Свистун – были признаны невиновными судом первой инстанции за отсутствием состава преступления. 

Апелляционная палата Бельц признала Дениса Иримчука и Валериу Свистуна виновными в злоупотреблении властью и служебным положением, назначив им штраф в размере 75 тысяч леев с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. Ион Лупу был оправдан и этим судом. Судьи также внесли поправки в приговор и в связи с возмещением ущерба, нанесенного потерпевшей стороне, назначив моральный, материальный ущерб, судебные издержки, расходы на похороны, а также ущерб, причиненный несовершеннолетнему ребенку в связи с потерей кормильца. 

Дело о преступной охоте в заповеднике "Pădurea Domnească" стало одним из самых резонансных за последние годы. Скандал после обнародования скрытого властями преступления повлек отставку Генерального прокурора и переформатирование власти в правящей тогда коалиции.

По поводу этого дела неоднократно принимались резолюции в ПАЕ и Европарламенте с призывами к молдавским властям объективно расследовать преступление с участием генпрокурора, судей и правительственных чиновников.

О происшествии на "Царской охоте", случившемся 23 декабря 2012, сообщил лидер народного движения "Antimafie" Серджиу Мокану. Он заявил, что участвовавший в охоте генеральный прокурор Валерий Зубко ранил бизнесмена Сорина Пачу, который скончался в районной больнице Фэлешт спустя два дня после произошедшего. Власти скрыли это преступление, использовав весь административный ресурс, подключив для этого руководство МВД, Прокуратуры, Министерства здравоохранения, а также руководителей холдинга безопасности олигарха Владимира Плахотнюка.

Известно, что в охоте участвовали 17 охотников, входивших в ближайшее окружение олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Несмотря на причастность к сокрытию этого преступления, целый ряд чиновников, включая нынешнего министра внутренних дел Александра Жиздана и председателя Кишиневской Апелляционной палаты Иона Плешка, получили повышение по службе.

 

 

Трагедия в заповеднике «Пэдуря Домняскэ» произошла 23 декабря 2012 года. Во время охоты, в которой принимали участие несколько высокопоставленных чиновников, в том числе генеральный прокурор Республики Молдова Валериу Зубко, председатель Апелляционной палаты Кишинева Ион Плешка, вице-председатель той же инстанции Георге Крецу и директор Агентства «Moldsilva» Ион Лупу, был смертельно ранен 34-летний бизнесмен Сорин Пачу. Все присутствующие на охоте чиновники скрыли убийство. История получила широкий резонанс после того, как ее обнародовал лидер Движения «Антимафия» Серджиу Мокану.

 


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