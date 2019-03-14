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Партнеры Додона в Госдуме России берут взятки по 50 миллионов долларов

Опубликовано : 15 март 2019 г. 15:23 | Просмотров: 1012 | Категория: Мир

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Вадим Белоусов задержан по обвинению в получении взятки на сумму в 3,2 млрд рублей (49 млн долларов).

По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года депутат совместно с Михаилом Юревичем, занимавшим на тот момент пост губернатора Челябинской области, получил взятку в сумме более 3,2 млрд рублей от руководителей одного из холдингов за оказание общего покровительства.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов летом прошлого года заявлял, что его фракция выступает против лишения неприкосновенности депутата и считает, что его коллегу по фракции могли оговорить.

Партия «Справедливая Россия» является официальным партнером молдавской Партии социалистов, руководимой Игорем Додоном. Между этими партиями заключено межпартийное соглашение о партнерстве, а на последнем съезде этой партии в Москве, Додон пообещал помочь для достижения победного результата на предстоящих тогда выборах в Госдуму России.


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