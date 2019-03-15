Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы ...

Протест прошел после того, как бизнесмен из Сучавы (румынский регион Молдова) Штефан Мандаки построил из своих средств символический первый и единственный метр автострады в Молдове, требуя от правительства обратить внимание на необходимость строительства скоростных дорог по всей стране и в особенности в Молдове, где нет ни одной такой дороги.

Этот призыв бизнесмена из Сучавы перерос в протест под названием #șîeu (И я - Ред.), который был проведен 15 марта, в 15 часов и длился 15 минут.

"Ежегодно, 2000 человек погибают на дорогах Румынии. Сколько из них остались бы жить, будь автострады? А мы молчаливо всё проглатываем. Если работник не получит зарплату в назначенный день, что происходит? Или если мои фирмы не перечислят государству деньги до 25 числа каждого месяца? А кто же тогда отвечает за то, что мы не имеем автострад? Нас просто держат за дураков", - заявил Мандаки, открывая протест на построенном им "метре автострады" под Сучавой.

В протесте по всей стране приняли участие мэры городов, телеканалы, спортивные команды, крупные магазины, сети ресторанов, даже профсоюзы полицейских. На фремя протеста, предприятия остановились, а протестующие перекрыли дороги в городах, в том числе и в Бухаресте.

Протест поддержал и президент Румынии Клаус Йоханнис. Целый ряд посольств стран Евросоюза в Бухаресте также выразили свою солидарность с протестующими.