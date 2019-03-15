Один из лидеров партии Плахотнюка готов отказаться от мандата депутата ...

Почетный председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии Дмитрий Дьяков публично потребовал от главы ЦИК назначения пересчета голосов на избирательном участке в его родном селе Башкалия, где на выборах было украдено 1925 бюллетеней.

В случае подтверждения факта воровства бюллетеней, Дьяков пообещал в тот же день сложить свой депутатский мандат, полученный по Чимишлийскому одномандатному округу, в который входит и село Башкалия, Бессарабского района.

В то же время, Дмитрий Дьяков уверен, что "никакого мошенничества [на выборах] не было". "Эти протоколы с самого начала были в распоряжении конкурентов на выборах. Почему они их не опротестовали, не потребовали пересчета голосов, бюллетеней..? Ждали 2 недели, чтобы выборы были утверждены, а потом решили воспользоваться услугами лояльной прессы", - отмечает Дьяков в своей заметке в соцсетях.

В этом же тексте Дмитрий Дьяков дает понять, что за скандалом стоят кандидат от Блока ACUM Домника Маноле (бывшая его контркандидатом в округе) и Александр Петков, который не состоит ни в какой партии, не участвовал в выборах и публично объявлял еще до начала кампании, что не признает эти выборы.

"Для того, чтобы поставить точку в этой истории, требую от Центральной избирательной комиссии, лично от председателя Алины Руссу, назначить пересчет голосов и всех бюллетеней с избирательного участка в с.Башкалия. С условием, что эта процедура будет проведена максимально транспарентно, с приглашением представителей прессы, персонально Александра Петкова и Домники Маноле", - отметил Дьяков.

В этой связи он уточнил, что "в случае обнаружения пропажи тех самых 2 тысяч бюллетеней, я в тот же день сложу депутатский мандат, а если - нет, надеюсь, авторы преднамеренной лживой кампании публично принесут свои извинения. И передо мной, и перед избирателями!,", - добавил почетный председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедших 24 февраля выборов впервые за историю избирательных кампаний в Молдове было зафиксировано исчезновение 4654 бюллетеней. Причем, больше всего - 1925 бюллетеней пропало в родном селе Дмитрия Дьякова - на участке в с.Башкалия. Количество бесследно пропавших там бюллетеней составило почти 65% всех присланных на участок бюллетеней. Эти данные содержатся на официальном сайте Центризбиркома иявлятся частью официальных результатов прошедших выборов.