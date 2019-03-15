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Один из лидеров партии Плахотнюка готов отказаться от мандата депутата

Опубликовано : 17 март 2019 г. 17:03 | Просмотров: 3886 | Категория: Власть

Почетный председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии Дмитрий Дьяков публично потребовал от главы ЦИК назначения пересчета голосов на избирательном участке в его родном селе Башкалия, где на выборах было украдено 1925 бюллетеней.

В случае подтверждения факта воровства бюллетеней, Дьяков пообещал в тот же день сложить свой депутатский мандат, полученный по Чимишлийскому одномандатному округу, в который входит и село Башкалия, Бессарабского района.

В то же время, Дмитрий Дьяков уверен, что "никакого мошенничества [на выборах] не было". "Эти протоколы с самого начала были в распоряжении конкурентов на выборах. Почему они их не опротестовали, не потребовали пересчета голосов, бюллетеней..? Ждали 2 недели, чтобы выборы были утверждены, а потом решили воспользоваться услугами лояльной прессы", - отмечает Дьяков в своей заметке в соцсетях.

В этом же тексте Дмитрий Дьяков дает понять, что за скандалом стоят кандидат от Блока ACUM Домника Маноле (бывшая его контркандидатом в округе) и Александр Петков, который не состоит ни в какой партии, не участвовал в выборах и публично объявлял еще до начала кампании, что не признает эти выборы.

"Для того, чтобы поставить точку в этой истории, требую от Центральной избирательной комиссии, лично от председателя Алины Руссу, назначить пересчет голосов и всех бюллетеней с избирательного участка в с.Башкалия. С условием, что эта процедура будет проведена максимально транспарентно, с приглашением представителей прессы, персонально Александра Петкова и Домники Маноле", - отметил Дьяков.

В этой связи он уточнил, что "в случае обнаружения пропажи тех самых 2 тысяч бюллетеней, я в тот же день сложу депутатский мандат, а если - нет, надеюсь, авторы преднамеренной лживой кампании публично принесут свои извинения. И передо мной, и перед избирателями!,", - добавил почетный председатель возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедших 24 февраля выборов впервые за историю избирательных кампаний в Молдове было зафиксировано исчезновение 4654 бюллетеней. Причем, больше всего - 1925 бюллетеней пропало в родном селе Дмитрия Дьякова - на участке в с.Башкалия. Количество бесследно пропавших там бюллетеней составило почти 65% всех присланных на участок бюллетеней. Эти данные содержатся на официальном сайте Центризбиркома иявлятся частью официальных результатов прошедших выборов.


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