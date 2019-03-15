Протестующие перекрыли границу в Леушенах ...

Об акции протеста сообщил находившийся там депутат от Блока ACUM Думитру Алайба, отметив, что "солидарен с протестующими".

"В 3 часа утра, на холоде, перевозчики заблокировали въезд в страну. Люди лишены условий трудиться. Они хотя работать легально. Но им, с одной стороны, ни лицензия не выдается, с другой стороны, им не разрешают работать, как они это делали до сих пор. Хотя бы для того, чтобы содержать свои семьи.

Полагаю, что после того, как кое-кто наложил лапу на автостанции, он положил глаз на еще один вид бизнеса, с целью его монополизации. Неправда ли, международные перевозки пассажиров и посылок - это интересная бизнес для монополии, после того, как выгнали миллион граждан из страны?", - написал новоизбранный депутат в соцсетях.

Алайба также сообщил, что выразивших свой протест граждан еще и оштрафовали.

В свою очередь, власти объявили, что с вечера воскресенья были проведены проверки пассажироперевозчиков на наличие у них лицензии на этот вид деятельности. Акция проводилась на таможенных постах Скуляны, Костешты и Леушены сотрудниками Пограничной полиции и Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).