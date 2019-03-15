Путин едет в Крым отмечать пятилетие присоединения региона к России ...

Президент России Владимир Путин посетит в понедельник Крым и Севастополь, гед пройдут мероприятия в связи с пятилетием вхождения Крыма в состав России.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается также, что Путин получит доклады касательно ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также в формате видеоконференции примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" в Тамани.

В России присоединение Крыма считается "воссоединением", поэтому в регионе будут проведены "праздничные мероприятия, посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией".

Накануне, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини вытупила с Заявлением, в котором отметила, что через пять лет после аннексии Россией украинского полуострова Крым Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. В заявлении также говорится, что аннексия Крыма является "прямым вызовом международной безопасности" и несет "серьезные последствия для международного правопорядка".

Принадлежащий Украине Крым был присоединен к Российской Федерации после референдума, прошедшего на полуострове 18 марта 2014 года. За пределами Крыма и России результаты референдума не были признаны законными.

Украина расценила присоединение Крыма к России, как акт агрессии, считая Крым аннексированной Россией территорией.

Украина, Европейский союз, США, Канада не признают результаты голосования на "референдуме" и ввели санкции против России за аннексию Крыма.