МЕНЮ
Twitter
﻿ 66
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:36  

Додон занялся сценарием первого заседания парламента

18.03.2019  

В парламенте Грузии произошла драка из-за судей

18.03.2019  

В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко

18.03.2019  

Путин подписал закон о штрафах за оскорбление власти

18.03.2019  

В Киеве пытались сжечь магазин принадлежащей президенту Украины шоколадной фабрики

18.03.2019  

Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД
все новости

Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД

Опубликовано : 18 март 2019 г. 12:56 | Просмотров: 9344 | Категория: Власть

Власти запретили доступ депутатов в Резинскую тюрьму, где содержится бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по ложному доносу после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза.

В понедельник, группе депутатов оппозиционного Блока ACUM, во главе с лидером Блока Андреем Нэстасе, был запрещен доступ к подследственному Георгию Петику под предлогом "проведения санитарного дня" в пенитенциарном учреждении. Депутатам запретили доступ к подследственному, несмотря на положения Исполнительного кодекса, согласно которому депутаты "в порядке исполнения служебных обязанностей без специального на то разрешения вправе посещать учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей" (ст.181).

Как заявили депутаты, они намеревались лично убедиться в условиях содержания Георгия Петика, а также передать ему продукты и предметы первой необходимости.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами  особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон занялся сценарием первого заседания парламента

Додон занялся сценарием первого заседания парламента ...

Просмотров: 185
Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД

Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД ...

Просмотров: 9362
Один из лидеров партии Плахотнюка готов отказаться от мандата депутата

Один из лидеров партии Плахотнюка готов отказаться от мандата депутата ...

Просмотров: 4601
Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных

Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных ...

Просмотров: 3176
Газпром увеличил тариф на газ для Молдовы

Газпром увеличил тариф на газ для Молдовы ...

Просмотров: 3907
Партия Плахотнюка не видит проблем по поводу жестких оценок в Докладе США по правам человека в Молдове

Партия Плахотнюка не видит проблем по поводу жестких оценок в Докладе США по правам человека в Молдове ...

Просмотров: 2177
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10403
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 34517
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33504
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11993
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 112268
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 58868
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53622
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 40544
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 38095
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 35997
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 32398
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 30261
ВЛАСТЬ
Додон занялся сценарием первого заседания парламента

Додон занялся сценарием первого заседания парламента

18.03.2019  Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД
17.03.2019  Один из лидеров партии Плахотнюка готов отказаться от мандата депутата
15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой

В Facebook произошел глобальный технический сбой

07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных

Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных

14.03.2019  Новая инициатива Путина предусматривает дополнительное уголовное наказание для Плахотнюка
13.03.2019  Режим запрограммировал фальсификацию выборов
08.03.2019  В России продолжают обвинять Плахотнюка в отмывании более 20 миллиардов долларов



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (83)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker