Депутатов не допустили в тюрьму к офицеру-пограничнику, раскрывшему схемы контрабанды с участием руководства МВД ...

Власти запретили доступ депутатов в Резинскую тюрьму, где содержится бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по ложному доносу после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза.

В понедельник, группе депутатов оппозиционного Блока ACUM, во главе с лидером Блока Андреем Нэстасе, был запрещен доступ к подследственному Георгию Петику под предлогом "проведения санитарного дня" в пенитенциарном учреждении. Депутатам запретили доступ к подследственному, несмотря на положения Исполнительного кодекса, согласно которому депутаты "в порядке исполнения служебных обязанностей без специального на то разрешения вправе посещать учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей" (ст.181).

Как заявили депутаты, они намеревались лично убедиться в условиях содержания Георгия Петика, а также передать ему продукты и предметы первой необходимости.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.