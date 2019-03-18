В Киеве пытались сжечь магазин принадлежащей президенту Украины шоколадной фабрики ...

В воскресенье в одном из районов Киева было подожжено здание магазина Roshen (фабрика, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко).

Как сообщает издание "Украинская правда", со ссылкой на данные полиции, с места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, которое направили на проведение экспертизы.

Событие квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

"Предполагаемая причина пожара — поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы», - уточнила пресс-секретарь Киевской полиции.

Месяцем ранее, в другом районе Киева также был подожжен фирменный магазин Roshen.