В Киеве пытались сжечь магазин принадлежащей президенту Украины шоколадной фабрики
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В воскресенье в одном из районов Киева было подожжено здание магазина Roshen (фабрика, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко).
Как сообщает издание "Украинская правда", со ссылкой на данные полиции, с места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, которое направили на проведение экспертизы.
Событие квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.
"Предполагаемая причина пожара — поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы», - уточнила пресс-секретарь Киевской полиции.
Месяцем ранее, в другом районе Киева также был подожжен фирменный магазин Roshen.
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