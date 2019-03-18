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Путин подписал закон о штрафах за оскорбление власти

Опубликовано : 18 март 2019 г. 17:43 | Просмотров: 607 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин промульгировал законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Документы уже опубликованы на российском официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, в случае обнаружения в Интернете публикаций, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство, общество, государство или государственные символы, правоохранительные органы должны обратиться в Роскомнадзор, который в свою очередь обязан заблокировать страницу с незаконным сообщением.

Максимальный штраф за неуважение к власти вырос достиг 300 тыс. руб. (4650 долл.).

В законе о фейковых новостях установлена дифференциация размера штрафов от 30 тыс. до 1,5 млн руб. (свыше 23 тыс. долл.). Также установлена возможность конфискации предмета административного правонарушения у нарушителей, если речь идет, к примеру, о тиражах газет.

Законы были подписаны президентом России, несмотря на критику со стороны журналистов и правозащитников. Против их принятия выступил и Совет по правам человека при президенте России.


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