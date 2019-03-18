В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко
|
В столице Украины отмечен новый вид протеста - поджог магазинов принадлежащей президенту Петру Порошенко кондитерской фабрики Roshen.
Днем, в самом центре Киева, на Крещатике мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина.
О происшествии сообщается на странице группы "Киев.Оперативный" в Facebook.
Полиция уже задержала 53-летнего мужчину и решает вопрос об открытии уголовного производства.
В воскресенье веером подобный поджог магазина Roshen произошел в одном из районов Киева.
|
Загрузка...
Похожие новости
МИР
В парламенте Грузии произошла драка из-за судей ...Просмотров: 308
В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко ...Просмотров: 708
Путин подписал закон о штрафах за оскорбление власти ...Просмотров: 607
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ