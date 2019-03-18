В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко ...

Днем, в самом центре Киева, на Крещатике мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в витрину магазина.

О происшествии сообщается на странице группы "Киев.Оперативный" в Facebook.

Полиция уже задержала 53-летнего мужчину и решает вопрос об открытии уголовного производства.

В воскресенье веером подобный поджог магазина Roshen произошел в одном из районов Киева.