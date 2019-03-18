В парламенте Грузии произошла драка из-за судей ...

(ВИДЕО) Инцидент произошел между депутатом партии Европейская Грузия Отаром Кахидзе и членом Грузинской мечты Ираклием Берая.

Как сообщает Rustavi2, в комитете обсуждали законопроект о правилах и критериях отбора судей Верховного суда.

Во время выступления Кахидзе бросил в Берая листы бумаги, затем словесная перепалка переросла в драку.