В парламенте Грузии произошла драка из-за судей
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(ВИДЕО) Инцидент произошел между депутатом партии Европейская Грузия Отаром Кахидзе и членом Грузинской мечты Ираклием Берая.
Как сообщает Rustavi2, в комитете обсуждали законопроект о правилах и критериях отбора судей Верховного суда.
Во время выступления Кахидзе бросил в Берая листы бумаги, затем словесная перепалка переросла в драку.
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