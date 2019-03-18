Додон занялся сценарием первого заседания парламента ...

Об этом сообщил сам Додон в соцсетях, уточнив, что по его инициативе состоялась встреча с депутатом Партии социалистов Эдуардом Смирновым, который в виду своего возраста возглавит первое заседание парламента.

"Обсудили детали сценария проведения первого заседания парламента и дату его созыва", - написал Додон, не сообщая других деталей встречи.

Он сопроводил свой текст и видеоматериалом со встречи, на котором заметно, что Смирнов был у Додона, скорее, на отчете, чем на обсуждении.

Видеоматериал был без звука, поэтому можно лишь догадываться о содержании встречи. В то же время, на этом "немом кино" отчетливо видно, как Смирнов почтительно представил Додону текст сценария, вероятно, для согласования.

Примечательно, что ни один нормативный акт не предполагает участия президента в составлении, согласовании или утверждении сценария первого заседания парламента.