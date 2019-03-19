Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления ...

78-летний Нурсултан Назарбаев объявил о решении уйти в отставку в прямом телеэфире со специальным обращением к нации.

"Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", заявил Назарбаев, занимавший должность президента Казахстана с апреля 1990 года.

Полномочия президента, по его словам, переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, который примет присягу уже 20 марта.

Как сообщает РИА Новости, до официального объявления об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и сообщил ему о своем решении.

Несмотря на отставку, Назарбаев объявил, что сохранит за собой большое влияние на политическую жизнь станы. "Нашими законами я наделен статусом первого президента — "елбасы" (лидер нации)", — сообщил он, уточнив, что останется председателем правящей партии "Нур Отан", имеющей подавляющее большинство мест в парламенте Казахстана.

Кроме того, Назарбаев будет пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и останется членом Конституционного совета, который исполняет функции Конституционного суда, разрешает конфликты между ветвями власти и имеет фактическое право вето на законы.

Нурсултан Назарбаев - первый и единственный президент Казахстана. Фактически, он правил Казахстаном с 22 июня 1989 года, когда стал первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР.

В 2007 году парламент республики предоставил ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. На досрочных выборах, прошедших в апреле 2015 года, он был в пятый раз переизбран на президентский пост, набрав 97,75 процента голосов.

В последние годы Назарбаев все чаще обвинялся правозащитниками в преследовании СМИ и оппозиции.