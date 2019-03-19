МЕНЮ
Twitter
﻿ 8
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:12  

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

00:03  

Евросоюз не намерен поддерживать кого-либо при формировании молдавской власти

19.03.2019  

Блок ACUM решил обеспечить процедуру избрания спикера парламента

19.03.2019  

Додон озаботился Гагаузией

19.03.2019  

Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления

19.03.2019  

Додон занялся сценарием первого заседания парламента
все новости

Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления

Опубликовано : 19 март 2019 г. 20:29 | Просмотров: 428 | Категория: Мир

78-летний Нурсултан Назарбаев объявил о решении уйти в отставку в прямом телеэфире со специальным обращением к нации.

"Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", заявил Назарбаев, занимавший должность президента Казахстана с апреля 1990 года.

Полномочия президента, по его словам, переходят к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, который примет присягу уже 20 марта.

Как сообщает РИА Новости, до официального объявления об отставке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и сообщил ему о своем решении.

Несмотря на отставку, Назарбаев объявил, что сохранит за собой большое влияние на политическую жизнь станы. "Нашими законами я наделен статусом первого президента — "елбасы" (лидер нации)", — сообщил он, уточнив, что останется председателем правящей партии "Нур Отан", имеющей подавляющее большинство мест в парламенте Казахстана.

Кроме того, Назарбаев будет пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и останется членом Конституционного совета, который исполняет функции Конституционного суда, разрешает конфликты между ветвями власти и имеет фактическое право вето на законы.

Нурсултан Назарбаев - первый и единственный президент Казахстана. Фактически, он правил Казахстаном с 22 июня 1989 года, когда стал первым секретарем ЦК Компартии Казахской ССР.

В 2007 году парламент республики предоставил ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. На досрочных выборах, прошедших в апреле 2015 года, он был в пятый раз переизбран на президентский пост, набрав 97,75 процента голосов.

В последние годы Назарбаев все чаще обвинялся правозащитниками в преследовании СМИ и оппозиции.

 


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления

Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления ...

Просмотров: 431
В парламенте Грузии произошла драка из-за судей

В парламенте Грузии произошла драка из-за судей ...

Просмотров: 631
В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко

В Киеве за сутки подожгли два магазина фирмы Порошенко ...

Просмотров: 1908
Путин подписал закон о штрафах за оскорбление власти

Путин подписал закон о штрафах за оскорбление власти ...

Просмотров: 1386
В Киеве пытались сжечь магазин принадлежащей президенту Украины шоколадной фабрики

В Киеве пытались сжечь магазин принадлежащей президенту Украины шоколадной фабрики ...

Просмотров: 466
Путин едет в Крым отмечать пятилетие присоединения региона к России

Путин едет в Крым отмечать пятилетие присоединения региона к России ...

Просмотров: 564
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10443
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 34575
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33553
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12036
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 112458
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59070
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53674
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 41253
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 38476
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36028
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 32415
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 30310
ВЛАСТЬ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

00:03  Евросоюз не намерен поддерживать кого-либо при формировании молдавской власти
19.03.2019  Блок ACUM решил обеспечить процедуру избрания спикера парламента
19.03.2019  Додон озаботился Гагаузией
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой

В Facebook произошел глобальный технический сбой

07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных
14.03.2019  Новая инициатива Путина предусматривает дополнительное уголовное наказание для Плахотнюка
13.03.2019  Режим запрограммировал фальсификацию выборов



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (88)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker