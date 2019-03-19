Додон озаботился Гагаузией ...

Об этом Додон написал в соцсетях по итогам прошедшей во вторник "рабочей встречи" с башканом Гагаузии.

"Вчера, всего за один день до официального старта избирательной кампании, решением Народного собрания Гагаузии были аннулированы выборы главы региона, назначенные на 19 мая текущего года" - говорится в сообщении Додона.

Несмотря на столь серьезное вступление, реакция президента на ситуацию в Гагаузии ограничилась лишь еще одним предложением про "озабоченность".

"Выразил озабоченность в связи с возможной дестабилизацией обстановки в Гагаузской Автономии", - заключил Додон, реагируя на сложившуюся в Гагаузии ситуацию. Додон не уточнил, какие именно действия он намерен предпринять в качестве президента Молдовы.

В понедельник, депутаты Народного собрания внесли изменения в региональный Кодекс о выборах, увеличив порог явки на выборах башкана с одной трети до 50 процентов избирателей.

Также, депутаты перенесли дату выборов башкана с 19 мая на 30 июня. Это решение было принято всего несмотря на то, что уже 19 марта должна была начаться кампания по избранию башкана.