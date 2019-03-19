Блок ACUM решил обеспечить процедуру избрания спикера парламента ...

О том, что Блок намерен участвовать в выборах заявил один из депутатов Блока Октавиан Цыку, уточнив, что будет выдвинут и кандидат Блока на должность спикера парламента.

"Так же, как и другие участники имеют свою кандидатуру, мы тоже будем иметь собственную кандидатуру, которую и выдвинем", - заявил Цыку в интервью Радио Europa Liberă ("Свободная Европа"), отвечая на вопрос о возможном участии оппозиции в процедуре избрания председателя парламента.

Ранее в экспертной среде отмечалось, что основной задачей правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка является обеспечить участие оппозиции в процедуре избрания спикера парламента и их прохождение через кабинки для голосования. Эта процедура является ключевой в процессе создания правящего большинства, потому что без председателя парламента невозможно проведение всех остальных процедур, включая утверждение правительства. Спикер парламента избирается тайным голосованием голосами простого большинства (51) депутатов.

От Блока ACUM в парламент прошли 26 депутатов.