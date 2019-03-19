Евросоюз не намерен поддерживать кого-либо при формировании молдавской власти ...

Поствыборная ситуация в Молдове была рассмотрена на состоявшемся 18 марта заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета министров.

Как заявила Могерини, Европейский союз будет внимательно следить за формированием нового правительства в Молдове, чтобы убедиться в соблюдении демократических принципов. Она отметила, что в ходе заседания министры "выразили некоторую обеспокоенность" происходящим в Молдове.

"Мы не должны вмешиваться в переговоры о формировании коалиции и правительства, но мы обязаны тщательно следить за соблюдением верховенства закона и повестки дня по реализации Соглашения об ассоциации с Молдовой, которая является ключевым партнером в Восточном партнерстве", – подчеркнула глава европейкой дипломатии.

Кроме того, Могерини сообщила, что ЕС надеется, что правительство в Молдове будет сформировано прозрачно и заслуживающим доверия образом. В этой связи она отметила, что Брюссель будет уважать демократические принципы, а не поддерживать какие-либо политические силы.

Ранее уже сообщалось, что перед началом избирательной кампании, 14 ноября Европарламентом была принята самая жесткая за всю историю взаимоотношений с Евросоюзом Резолюция в отношении Молдовы, в которой были осуждены нарушения норм демократии молдавскими властями.

Доклад был принят голосами 396 евродепутатов при 76 голосах «против» и 186 воздержавшихся.

В самом жестком документе в отношении Молдовы были даны чрезвычайно негативные оценки действий руководства Молдовы по выполнению подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Позже, было официально объявлено о том, что выделение макрофинансовой помощи со стороны ЕС будет заморожено до тех пор, пока молдавские власти не обеспечат верховенство закона и демократии.