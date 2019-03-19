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Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Опубликовано : 20 март 2019 г. 09:12 | Просмотров: 18422 | Категория: Власть, Криминал

Решение о невиновности пьяной 20-летней дочери скомпрометировавшей себя судьи Высшей судебной палаты Марианны Питик было принято, как судом первой инстанции, так и Кишиневской апелляционной палатой.

В суде первой инстанции решение о закрытии дела в отношении нарушившей закон дочери судьи было принято 5 октября 2018 года судьей Сергеем Папуха, а в Апелляционной палате 26 февраля этого года "свершил правосудие" судья Лысый Геннадий.

4 января 2018 года в 5.16 утра дочка судьи находилась в пьяном виде за рулем не самого дешевого автомобиля Lexus LX 470 и была остановлена патрульными полицейскими, зафиксировавшими превышение почти вдвое (0,28 mg/l) максимально допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В тот же день, через два часа, медик, проведший анализ крови, не указал ни одного показателя анализов, но написал в своем заключении диагноз - "трезв".

На основании этого результата, суды вынесли единогласное решение относительно невиновности пойманной в пьяном виде за рулем дочери судьи Марианны Питик.

Марианна Питик известна, как одна из самых скомпрометировавших себя судей. На момент своего назначения судьей Высшей судебной палаты она задекларировала приобретение элитного автомобиля Porsche за 11 тысяч леев (500 евро).


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