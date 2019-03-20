Додон созвал учредительное заседание парламента
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Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о подписании указа о созыве новоизбранного парламента.
В соответствии с указом, учредительное заседание парламента намечено на 21 марта, в 13 часов.
Кроме того, Додон сообщил, что впервые за период своего мандата он, пользуясь своими полномочиями, обратится к гражданам с трибуны парламента.
Учредительное заседание парламента откроет старейший по возрасту депутат. Им будет член контролируемой Додоном Партии социалистов Эдуард Смирнов. В понедельник Смирнов скоординировал с Додоном и сценарий учредительного заседания парламента.
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