Додон созвал учредительное заседание парламента ...

Занимающий должность президента Игорь Додон объявил о подписании указа о созыве новоизбранного парламента.

В соответствии с указом, учредительное заседание парламента намечено на 21 марта, в 13 часов.

Кроме того, Додон сообщил, что впервые за период своего мандата он, пользуясь своими полномочиями, обратится к гражданам с трибуны парламента.

Учредительное заседание парламента откроет старейший по возрасту депутат. Им будет член контролируемой Додоном Партии социалистов Эдуард Смирнов. В понедельник Смирнов скоординировал с Додоном и сценарий учредительного заседания парламента.