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Власти осудили офицера-пограничника, раскрывшего схему контрабанды с участием главы МВД

Опубликовано : 20 март 2019 г. 14:41 | Просмотров: 1301 | Категория: Власть

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по ложному доносу после того, как он предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, был осужден в среду Оргеевским судом.

Петика признали виновным в сфабрикованном против него деле об изнасиловании, приговорив его 3 с половиной годам тюрьмы закрытого типа. Кроме того, ему присужден и штраф в размере 30 тысяч леев.

Выступая в зале суда, Петик заявил, что "это преступное решение".

Пока шло заседание, перед зданием суда собрались несколько десятков сторонников Партии "Платформа DA", среди которых были несколько новоизбранных депутатов этой партии. Протестующие скандировали "Прокуроры - палачи!", "Долой мафию!", "Позор!".

На время заседания власти согнали около ста сотрудников спецподразделений полиции, оказываввших психологическое и физическое давление на присутствующих.

По окончании заседания, полиция незаконно применила слезоточивый газ против протестующих, скандировавших у ворот суда.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами  особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.


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