Полиция незаконно применила газ против мирных демонстрантов ...

(ВИДЕО) Слезоточивый газ был применен полицейскими в отношении сторонников арестованного по ложному доносу бывшего пограничника Георгия Петика, стоявших у ворот Оргеевского суда, где проходил судебный процесс.

Инцидент имел место в момент, когда полицейские решили оттеснить демонстрантов, освобождая дорогу для машины полиции, в которой находился Георгий Петик.

Несколько десятков полицейских в спецобмундировании сначала напустились на демонстрантов, а в определенный момент один из полицейских брызнул из баллончика безо всякого предупреждения о применении спецсредств.

Несколько человек потеряли сознание, на место происшествия прибыли две кареты "Скорой помощи".

На видеокадрах, распространенных телеканалом TV8, видно, как полицейский-автор "газовой атаки" скрывается под маской и ретируется сразу как брызнул газом в демонстрантов.

Согласно Закону Nr. 218 О порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия "Специальные средства применяются по приказу командира боевого соединения или вышестоящих начальников только после повторного обращения к участникам с законным требованием разойтись" (ст.15). Поскольку, никакой угрозы жизни и здоровью полицейских со стороны демонстрантов не было, у полиции не было никаких законных прав без предупреждения применять спецредства в отношении демонстрантов.