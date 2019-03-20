К 8 годам тюрьмы приговорен бывший чиновник, вскрывший причастность клана Плахотнюка к контрабанде анаболиками ...

Бывший сотрудник Госпредприятия Poşta Moldovei Серджиу Чеботарь был приговорен во вторник Унгенским судом к 8 годам тюрьмы после того, как в апреле 2016 года он обнародовал схему контрабанды анаболиков, в которую были вовлечены представители ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка.

Чеботарю вменили в вину факт принуждения к труду ряда лиц, которых он якобы обманул, не заплатив им за их труд. Суд не ограничился только тюремным сроком, Чеботаря также оштрафовали на 299 тысяч леев. Кроме того, ему запрещено четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.

Сам Серджиу Чеботарь успел покинуть пределы Молдовы. Как заявил лидер Партии "Платформа DA" Андре Нэстасе, именно он посоветовал Чеботарю покинуть страну до вынесения приговора. Нэстасе также сообщил, что Чеботарь будет просить политическое убежище.

В апреле 2016 года Чеботарь публично сообщил, что он был тем, кто выявил схему контрабанды анаболических веществ еще в 2012 году, из-за чего лишился работы в Госпредприятии "Poșta Moldovei".

Он утверждает, что руководство предприятия не только в курсе всего происходящего, но и контролирует незаконную деятельность. Анаболики упаковываются в посылки с этикеткой «книги» или «брошюры».

Подтверждением наличия криминальной схемы на госпредприятии, стало разоблачение, когда Служба информации и безопасности сообщила в начале февраля 2016 года о найденных 15 почтовых мешках, набитых анаболиками. Тогда, были обнаружены около 400 посылок с запрещенными веществами в международном аэропорту только при одной погрузке на борт самолета, направлявшегося во Франкфурт.

На посылках стояла печать «Почты Молдовы» и была приклеена этикетка с надписью «Книги»(!).

По словам Серджиу Чеботарь, помимо «Почты Молдовы», в этот бизнес вовлечена и Таможенная служба, которая проверяет все посылки, отправляемые за границу. Чеботарь утверждает, что после сделанных им разоблачений ему и его семье угрожает опасность, и попросил защиты у иностранных посольств, аккредитованных в Молдове.

Тогда же, Чеботарь заявил, что к незаконному обороту причастен секретарь парламентской комиссии по безопасности Евгений Никифорчук, представляющий Демпартию. Кроме того, в причастности к преступной схеме обвинен и родственник Плахотнюка – Дорин Дамир, возглавляющий бойцовскую структуру Плахотнюка под видом «спортивной федерации боевых искусств».

Госпредприятие ”Poșta Moldovei” входит в структуру Министерства информационных технологий, также контролируемом ближайшим окружением Плахотнюка.