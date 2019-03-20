Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением ...

Такое решение приняли судьи Кишиневской Апелляционной палаты во главе с судьей с сомнительной репутацией Оксаной Робу, ранее вынесшей целый ряд заказных приговоров, включая приговор по политическому делу "группы Петренко".

Как сообщает издание Ziarul de Gardă, находящаяся в международном розыске судебный пристав Светлана Мокан, признанная ранее виновной в отмывании десятков миллиардов долларов через молдавские банки и офшорные компании, была оправдана.

Судьи постановили, что преступление, совершенное приставом, не является преступлением, а просто административным правонарушением, погашенным за истечением срока давности.

Мокан была обвинена еще в 2014 году, а в списке обвинений было не только отмывание миллиардов долларов по делу "Российской прачечной", но и фальсификация более 40 исполнительных постановлений.

Именно по этому делу было доказано получение при ее содействии суммы в 211 054 905 216,5 леев (на тот момент более 18 миллиардов долларов - Ред.) корреспондентских счетов из России на счета в молдавском банке Moldinconbank.

По мнению судей Апелляционной палаты, переквалификация преступления из уголовного в административное правонарушение объясняется тем, что действиями судебного пристава не был причинен ущерб, они не привели к серьезным последствиям, а также нет никаких доказательств того, что эти действия нанесли ущерб имиджу учреждения судебного пристава и "доказательств, подтверждающих, что Мокан Светлана потребовала либо получила какие-либо суммы в результате возбуждения исполнительного производства, исполнения принудительных исполнительных действий".

Светлана Мокан находится в международном розыске с 2017 года, фигурируя в деле 14 судей и двоих судебных приставов, обвиненных в причастности к одной из крупнейших международных схем по отмыванию миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавскую банковскую систему, названную "Ландроматом".