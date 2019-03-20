Чубашенко: Режим Плахотнюка и правовое государство - несовместимые вещи ...

Легитимность Плахотнюка так и останется на уровне ниспоренского одномандатного округа, в котором он выиграл выборы все прекрасно знают каким путем.

Об этом написал в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко, подчеркнув, что “Плахотнюк никогда не станет рукопожатным”.

Мечте Плахотнюка - подвести черту под своим сомнительным прошлым, отмыться от репутации ганстера, стать легитимным и рукопожатным - не суждено сбыться. Это стало еще раз ясно вчера, когда молдавская "юстиция" приговорила к реальным тюремным срокам двух активистов платформы DA, выступивших с разоблачениями криминальных схем, покрываемых коррумпированными чиновниками. И это станет совсем ясно сегодня, когда учредительное заседание нового парламента, который представляет из себя еще тот паноптикум автохтонной демократии, пройдет под охраной полицейских "скафандров", защищающих собравшихся внутри депутатов, включая Плахотнюка, от уличного протеста.

А ведь как хотелось Плахотнюку стать уважаемым политиком, убедить внешних партнеров, от которых только и может исходить его новая легитимность и рукопожатность, в том, что он завязал с темным "мафиозным" прошлым и стал приличным человеком, которому вполне можно доверить должности премьер-министра и даже президента! Не получается. И уже не получится. Потому что по-другому он не может. Не может в принципе. Не может никогда.

Легитимность Плахотнюка так и останется на уровне ниспоренского одномандатного округа, в котором он выиграл выборы все прекрасно знают каким путем. Эта ниспоренская легитимность Плахотнюка не выше оргеевской легитимности Шора, который приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам тюремного заключения за хищение денег из банка. Легитимность и одного, и второго куплена за большие деньги, и все понимают, откуда эти деньги взялись.

Режим Плахотнюка и правовое государство - несовместимые вещи. Он может подмять под себя так называемую молдавскую политическую "элитку" - ну и что дальше? Он может запустить на полные обороты свою "мясорубку" по перемалыванию партий, фракций и депутатов на "демократический фарш" для плахотнюковского большинства - а дальше что? А ничего.

Партии, фракции и депутаты, которые обеспечат ДПМ большинство, неважно, будет ли это сделано открыто или скрытно, кнутом или пряником, через изнасилование или по взаимному согласию, - эти партии, фракции и депутаты станут подельниками режима Плахотнюка, превратятся, как и он, в политических изгоев. Ему-то терять нечего, но другим-то зачем идти с ним на дно?