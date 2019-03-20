Кремль готов найти замену Додону ...

Администрация президента России Владимира Путина готова отказаться от нынешней поддержки лояльного ей Игоря Додона, занимающего должность президента Молдовы, в случае его дальнейшего сотрудничества с олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Об этом сообщило влиятельное российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственный источник, "знающий о позиции администрации президента России".

"Москва ожидает, что пророссийские социалисты во главе с президентом Игорем Додоном начнут активные действия против контролирующего страну олигарха, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, объявленного Россией в розыск. Задача максимум — довести ситуацию до досрочных парламентских выборов. На случай, если господин Додон не оправдает ожиданий, обсуждаются разные сценарии дальнейшей политики на молдавском направлении, вплоть до отказа от прежнего уровня его поддержки и даже поиск в Молдавии новых партнеров", - отмечает издание.

В этой связи, как уточнил для издания "занимающийся Молдавией информированный источник “Ъ” в другой российской госструктуре, просивший не указывать название его ведомства, а также собеседник, знающий о позиции администрации президента РФ", Россия против любых договоренностей Партии социалистов и Демпартии. В Кремле настаивают на избрании независимого от Плахотнюка спикера парламента, увольнении людей Плахотнюка из силовых структур и создании условий для проведения досрочных, свободных выборов.

Сообщается также, что эта консолидированная позиция российского руководства была доведена до Игоря Додона, в том числе, во время его последнего "частного визита" в Москву, который состоялся 1 марта.

"На случай, если социалисты не прислушаются, в Москве обсуждаются разные сценарии дальнейшей политики на молдавском направлении вплоть до отказа от прежнего уровня поддержки Игоря Додона и его социалистов. Собеседник “Ъ” также не исключил, что, если Владимир Плахотнюк сумеет сохранить контроль над страной на следующие четыре года, Россия начнет искать в Молдавии других партнеров", - подчеркивается в материале влиятельного российского издания "КоммерсантЪ".

Известно, что Игорь Додон и контролируемая им Партия социалистов являются фаворитами российских правительственных структур всех уровней. В ходе всех своих политических выступлений, как Додон, так и ПСРМ, активно спекулировали поддержкой со стороны России и президента России Владимира Путина.