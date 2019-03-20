Депутат Сырбу получил оплеуху за оскорбление ...

Представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления сразу после заседания парламента.

Инцидент имел место в одном из заведений в Центральном парке, где ряд депутатов ДПМ решили "отметить" первое заседание.

Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сам Сырбу пока ничего не сообщал о "покушении" на свою неприкосновенность.

Сырбу является вице-председателем принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.