Несколько экипажей полиции были направлены на задержание Григорчука после того, как жена Сырбу сообщила, что депутат "потерял сознание и находится в тяжелом состоянии, будучи избитым Григорчуком".

Григорчук сообщил о своем задержании в прямом эфире в соцсетях. Полицейские сообщили ему, что "он не задержан", но несмотря на это настояли на его препровождении в Буюканский инспекторат полиции.

Павел Григорчук признал, что дал пощечину Сырбу за оскорбления и призвал администрацию кафе "Пентхаус" предать гласости записи камер видеонаблюдения, на которых будет видно, что не было никакой драки.

Он также считает, что его задержание является результатом тех угроз, которые озвучили в его адрес подбежавшие депутаты Демпартии.

Ране уж сообщалось, что представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления прямо перед заседанием парламента.

В одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.