Григорчук задержан полицией за пощечину заместителю Плахотнюка ...

Гражданский активист Павел Григорчук задержан на 72 часа, в отношении Григорчука возбуждено уголовное дело после того, как он дал пощечину оскорбившему его депутату Сергею Сырбу.

О задержании Григорчука сообщил в прямом эфире в соцсетях адвокат Александр Боднарюк.

Уже известно, что из-за одной пощечины власти завели на Павла Григорчука уголовное дело по статье 287 (2) УК (хулиганство, совершенное группой лиц). По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

Примечательно, что находившийся во время инцидента рядом с Григорчуком адвокат Эдуард Руденко также вызван для допроса, который состоится утром 22 марта, в качесвте подозреваемого.

Ранее уже сообщалось, что представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления прямо перед заседанием парламента.

В одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.