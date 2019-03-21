Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове ...

Занимающий должность президента Игорь Додон впервые более чем за два года мандата воспользовался своей прерогативой выступить с Посланием к парламенту.

В условиях серьезного ухудшения состояния прав человека в Молдове, а также вынесенных в среду двух заказных политических приговора по "делу Петика" и "делу Чеботаря", Додон даже не упомянул эти проблемы в своем Обращении.

В то же время, он поздравил "от себя лично и от имени всего депутатского корпуса поздравить всех граждан Республики Молдова с избранием нового состава Парламента", в котором благодаря его инициативе по изменению избирательной системы увеличилоь количество депутатов от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, а также в парламент прошел осужденный за кражу миллиарда долларов из банковской системы Илан Шор.

Додон избежал что-либо сказать о нарушении прав человека, несмотря на то, что на момент вступления в свою должность дал клятву, в которой поклялся "защищать демократию, основные права и свободы человека".

Примечательно, что накануне Оргеевский суд приговорил к 3 с половиной годам тюрьмы бывшего офицера-пограничника Георгия Петика, арестованного по ложному доносу об изнасиловании. Петик был арестован после того, как предал гласности схему о контрабанде сигаретами в особо крупных размерах через границу Евросоюза, к которой был причастен глава МВД Александр Жиздан.

Также, в среду, Унгенский суд осудил на 8 лет лишения свободы бывшего сотрудника госпредприятия "Почта Молдовы" Сергей Чеботарь после того, как он вскрыл схему контрабанды анаболиками через почтовую службу представителями клана лигарха и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

Ранее сообщалось, что в опубликованном 13 марта Ежегодном докладе Госдепартамента США раздел, посвященный Молдове, является одним из самых критичных за годы независимости. В Докладе детально описаны основные проблемы в области прав человека в Молдове - политзаключенные, преследование журналистов и оппозиции, пытки в СИЗО, избирательное правосудие, безнаказанная коррупция в высших эшелонах власти.