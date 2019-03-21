Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка ...

В Штефан-Водском районе избран новый председатель района от Демпартии при участии советников от считающих себя оппозиционными партий.

Как сообщается на официальном сайте районной администрации, отставка старого председателя района Николая Молозя, также представляющего ДПМ, и избрание нового прошли на состоявшемся 21 марта заседании райсовета. Формально, Молозя был отставлен "по собственной инициативе", а за его отставку проголосовали 27 районных советников. Один - был против. А еще четверо - воздержались.

Кандидатура на должность нового председателя района была выдвинута спустя 15 минут. Кандидатом вновь оказался представитель Демпартии, несмотря на то, что у формирования олигарха Владимира Плахотнюка лишь 10 советников из 33-х.

В результате, новым председателем был избран член ДПМ Юрий Моисеев. Его избрали те же 27 советников.

Не уточняется партийная принадлежность голосовавших за представителя партии Плахотнюка, но судя по составу райсовета, 27 голосов невозможно было обеспечить без участия представителей считающих себя оппозиционными партий.

В Районный совет Штефан-Водэ входят по 10 советников от ДПМ и ЛДПМ, 5 - от Партии социалистов, 4 - от Партии коммунистов, 2 - от Блока Юрия Лянкэ и по одному от "Нашей партии" и Либеральной партии.