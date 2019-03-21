МЕНЮ
Twitter
﻿ 80
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22.03.2019  

Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

22.03.2019  

Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове

21.03.2019  

Григорчук задержан полицией за пощечину заместителю Плахотнюка

21.03.2019  

Полиция задержала Павла Григорчука за данную им пощечину депутату Сырбу

21.03.2019  

Депутат Сырбу получил оплеуху за оскорбление

21.03.2019  

Кремль готов найти замену Додону
все новости

Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

Опубликовано : 22 март 2019 г. 23:04 | Просмотров: 828 | Категория: Власть

В Штефан-Водском районе избран новый председатель района от Демпартии при участии советников от считающих себя оппозиционными партий.

Как сообщается на официальном сайте районной администрации, отставка старого  председателя района Николая Молозя, также представляющего ДПМ, и избрание нового прошли на состоявшемся 21 марта заседании райсовета. Формально, Молозя был отставлен "по собственной инициативе", а за его отставку проголосовали 27 районных советников. Один - был против. А еще четверо - воздержались.

Кандидатура на должность нового председателя района была выдвинута спустя 15 минут. Кандидатом вновь оказался представитель Демпартии, несмотря на то, что у формирования олигарха Владимира Плахотнюка лишь 10 советников из 33-х.

В результате, новым председателем был избран член ДПМ Юрий Моисеев. Его избрали те же 27 советников.   

Не уточняется партийная принадлежность голосовавших за представителя партии Плахотнюка, но судя по составу райсовета, 27 голосов невозможно было обеспечить без участия представителей считающих себя оппозиционными партий.

В Районный совет Штефан-Водэ входят по 10 советников от ДПМ и ЛДПМ, 5 - от Партии социалистов, 4 - от Партии коммунистов, 2 - от Блока Юрия Лянкэ и по одному от "Нашей партии" и Либеральной партии.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка ...

Просмотров: 833
Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове

Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове ...

Просмотров: 764
Григорчук задержан полицией за пощечину заместителю Плахотнюка

Григорчук задержан полицией за пощечину заместителю Плахотнюка ...

Просмотров: 1499
Полиция задержала Павла Григорчука за данную им пощечину депутату Сырбу

Полиция задержала Павла Григорчука за данную им пощечину депутату Сырбу ...

Просмотров: 3080
Депутат Сырбу получил оплеуху за оскорбление

Депутат Сырбу получил оплеуху за оскорбление ...

Просмотров: 7311
Кремль готов найти замену Додону

Кремль готов найти замену Додону ...

Просмотров: 10017
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10495
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 34691
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33622
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12084
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 145957
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 112964
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59598
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 56791
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53775
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 41915
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 38899
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36123
ВЛАСТЬ
Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

22.03.2019  Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове
21.03.2019  Григорчук задержан полицией за пощечину заместителю Плахотнюка
21.03.2019  Полиция задержала Павла Григорчука за данную им пощечину депутату Сырбу
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой

В Facebook произошел глобальный технический сбой

07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

20.03.2019  Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом
15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (102)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker