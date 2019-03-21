Еще один заместитель Плахотнюка был срочно госпитализирован
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Действующий премьер-министр Павел Филип, являющийся первым вице-председателем возглавляемой Плахотнюком Демпартии, был срочно госпитализирован в одну из частных клиник.
Как сообщает издание jurnal.md, Филипу была проведена операция на нос.
Пока не известно, почему действующий премьер-министр и лидер правящей партии не выбрал лечение в государственной клинике.
Пресс-служба правительства пока ничего не сообщала о состоянии здоровья главы кабинета министров.
В четверг, стало известно, что другой вице-председатель ДПМ Сергей Сырбу также был срочно госпитализирован в бессознательном состоянии после того, как якобы получил "закрытую черепно-мозговую травму" из-за пощечины, данной ему гражданским активистом Павлом Григорчуком.
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