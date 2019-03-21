Власти засекретили ход суда по делу `об избиении` депутата партии Плахотнюка ...

Суд над гражданским активистом Павлом Григорчуком, давшем пощечину вице-председателю партии Владимира Плахотнюка Сергею Сырбу, в нарушение закона проходит в закрытом режиме.

Об этом сообщил друг Григорчука Александр Рошко, находящийся в здании суда столичного сектора Чеканы.

Узнав о таком решении судьи Людмилы Барбос, Павел Григорчук, потребовал открытого характера заседания в связи с тем, что дело получило широкий общественный резонанс, а также потому что "потерпевшей" стороной является депутат Сергей Сырбу и единственным свидетелем также депутат и бывший министр юстиции Владимир Чеботарь. Получив отказ от судьи, Григорчук справедливо потребовал отвода судьи, нарушившей закон.

В субботу суд должен решить судьбу задержанного за пощечину депутату гражданского активиста.

Ранее уже сообщалось, что представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления прямо перед заседанием парламента.

В одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сыру не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные три места были свободны.