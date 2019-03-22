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Пощечина заместителю Плахотнюка стала уголовным преступлением

Опубликовано : 23 март 2019 г. 20:19 | Просмотров: 858 | Категория: Власть

Суд столичного сектора Чеканы принял решение о предварительном аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука, давшего пощечину вице-председателю возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Решение вынесла судья Людмила Барбос, распорядившаяся также о ведении заседания в закрытом режиме. Единственным свидетелем по делу "об избиении" Сырбу был другой вице-председатель ДПМ, также депутат и бывши министр юстиции Владимир Чеботарь.

Прокуроры потребовали ареста Григорчука в рамках дела о хулиганстве, которое открыли, после того как Сырбу заявил, что Григорчук его избил у столичного кафе. Григорчуку грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее уже сообщалось, что  представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления прямо перед заседанием парламента.

В одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные три места были свободны.


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