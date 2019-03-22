Производители сахара наживаются на требовании о защите местного рынка ...

(ФОТО) Прикрываясь "защитными мерами", сахаропроизводители продают на рынке Молдовы сахар в полтора раза дороже, чем в Румынии, и вдвое дороже, чем в Украине.

К примеру, в одном из сетевых супермаркетов в румынских Яссах (160 км от Кишинева), килограмм сахара стоит в перерасчете на молдавские леи от 8,64 до 9,50 леев. Это при том, что продаваемый там самый дешевый сахар произведен в Германии.

В кишиневских сетевых супермаркетах доставленный из Дрокии (190 км) или Купчинь (203 км) сахар стоит от 13 до 14,50 леев за килограмм. В магазинах сел и райцентров Молдовы эта цена еще выше.

В соседней Украине, тот же свекловичный сахар местного производства стоит вдвое дешевле молдавского.

В Молдове же в отношении импортного сахара введены ограничительные защитные меры.

Ко всему этому можно добавить, что средние зарплаты (в сезон) редко доходят до 7 тысяч леев, и они явно не больше, чем у германских или румынских рабочих сахарных заводов, продающих сахар существенно дешевле молдавского.