МЕНЮ
Twitter
﻿ 55
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23.03.2019  

Производители сахара наживаются на требовании о защите местного рынка

23.03.2019  

Пощечина заместителю Плахотнюка стала уголовным преступлением

23.03.2019  

Власти засекретили ход суда по делу `об избиении` депутата партии Плахотнюка

23.03.2019  

Еще один заместитель Плахотнюка был срочно госпитализирован

22.03.2019  

Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка

22.03.2019  

Додон в своем Послании ни слова не сказал о грубых нарушениях прав человека в Молдове
все новости

Производители сахара наживаются на требовании о защите местного рынка

Опубликовано : 23 март 2019 г. 23:31 | Просмотров: 263 | Категория: Страна

(ФОТО) Прикрываясь "защитными мерами", сахаропроизводители продают на рынке Молдовы сахар в полтора раза дороже, чем в Румынии, и вдвое дороже, чем в Украине.

К примеру, в одном из сетевых супермаркетов в румынских Яссах (160 км от Кишинева), килограмм сахара стоит в перерасчете на молдавские леи от 8,64 до 9,50 леев. Это при том, что продаваемый там самый дешевый сахар произведен в Германии.

В кишиневских сетевых супермаркетах доставленный из Дрокии (190 км) или Купчинь (203 км) сахар стоит от 13 до 14,50 леев за килограмм. В магазинах сел и райцентров Молдовы эта цена еще выше.

В соседней Украине, тот же свекловичный сахар местного производства стоит вдвое дешевле молдавского.

В Молдове же в отношении импортного сахара введены ограничительные защитные меры.

Ко всему этому можно добавить, что средние зарплаты (в сезон) редко доходят до 7 тысяч леев, и они явно не больше, чем у германских или румынских рабочих сахарных заводов, продающих сахар существенно дешевле молдавского.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Производители сахара наживаются на требовании о защите местного рынка

Производители сахара наживаются на требовании о защите местного рынка ...

Просмотров: 260
Протестующие перекрыли границу в Леушенах

Протестующие перекрыли границу в Леушенах ...

Просмотров: 2543
Кишинев даже не вошел во Всемирный рейтинг городов по качеству жизни

Кишинев даже не вошел во Всемирный рейтинг городов по качеству жизни ...

Просмотров: 1003
Власти Приднестровья указали Додону на его бесполномочность

Власти Приднестровья указали Додону на его бесполномочность ...

Просмотров: 3859
Полиция задержала участников вооруженного нападения на почтовое отделение вблизи Бельц

Полиция задержала участников вооруженного нападения на почтовое отделение вблизи Бельц ...

Просмотров: 1051
Вблизи Бельц совершено вооруженное нападение на почтовое отделение

Вблизи Бельц совершено вооруженное нападение на почтовое отделение ...

Просмотров: 1126
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10517
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 34732
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33646
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12107
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 146807
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 113016
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 61922
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59617
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53787
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 41949
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 38957
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36137
ВЛАСТЬ
Пощечина заместителю Плахотнюка стала уголовным преступлением

Пощечина заместителю Плахотнюка стала уголовным преступлением

23.03.2019  Власти засекретили ход суда по делу `об избиении` депутата партии Плахотнюка
23.03.2019  Еще один заместитель Плахотнюка был срочно госпитализирован
22.03.2019  Оппозиция уже начала голосовать за представителей Плахотнюка
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой

В Facebook произошел глобальный технический сбой

07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

20.03.2019  Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом
15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (106)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker