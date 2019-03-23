Прокуратура ищет сообщников в деле об `избиении` заместителя Плахотнюка ...

(DOC) Агентству OMEGA переданы постановление прокурора и Заключение судьи Людмилы Барбос, указывающие на абсолютно заказной характер следствия и суда по делу об "избиении" депутата и вице-председателя Демпартии Сергея Сырбу.

Как видно из постановления прокурора Даниела Прекупа, выдвигая обвинение гражданскому активисту Павлу Григорчуку, давшему пощечину депутату Сырбу, прокурор руководствовался "интересами общества".

В этой связи прокурор отметил, что, нанеся пощечину депутату Сырбу, Павел Григорчук "продемонстрировал явное отсутствие уважения к обществу".

Кроме того, в Заключении суда об аресте Григорчука на 30 дней подчеркивается, что требование об аресте являеся "рациональным, поскольку существуют резонные и правдоподобные основания, обосновывающие обвинение Григорчука в совершении вменяемого ему правонарушения".

"Кроме того, прокурор отметил в обосновании своего заявления, что поскольку уголовное преследование начато 21.03.2019, до сих пор не установлены все детали происшествия, а также не установлены подельники в совершении правонарушения", - говорится в Заключении судьи Людмилы Барбос.

Особо обращает на себя внимание и другой аргумент, принятый судьей в пользу ареста, согласно которому "Также, в настоящий момент не известны все детали совершенного правонарушения, а эти детали и условия известны лишь обвиняемому". Пока не известно, какие "специальные следственные мероприятия" предполагается провести в СИЗО с целью получения от Павла Григорчука всех известных ему "деталей и условий".

Согласно материалам дела, в них отсутствует запись с камер видеонаблюдения заведения, где произошло "избиение" Сырбу.

Кроме того, несмотря на утверждение прокурора о том, что инцидент произошел в присутствии коллег Сырбу, единственным свидетелем "избиения" оказалась некая Михаела Боднарь.

Ранее уже сообщалось, что представитель правящей Демпартии, депутат Сергей Сырбу получил оплеуху в ответ на оскорбления после заседания парламента.

В одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.