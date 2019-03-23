Полиция опровергает публичные заявления Сырбу ...

(DOC) Агентству OMEGA передан документ, указывающий на лживые заявления вице-председателя Демпартии, депутата Сергея Сырбу о том, что это якобы не он пожаловался в полицию по поводу своего "избиения" гражданским активистом Павлом Григорчуком, а дело было возбуждено исключительно по инициативе полиции.

Как указано в составленном 21 марта, в 17.20, в Буюканском Инспекторате полиции, "в Журнале учета уведомлений о совершении правонарушений Буюканского ИП, мун. Кишинэу, уголовный процесс под №583 был зарегистрирован вследствие рассмотрения жалобы гр. Сырбу Сергея".

Этот документ из полиции полностью опровергают сделанные Сырбу публичные заявления о том, что он не подавал жалобу по поводу инцидента с гражданским активистом Павлом Григорчуком.

Об этом Сырбу написал в соцсетях, отвечая на упрек со стороны депутата Маи Чобану, призвавшей его отозвать свою жалобу.

"Касаемо жалобы. Она не была подана мною. Полиция начала расследование данного случая, поскольку он был совершен в публичном месте. Я лишь дал соответствующие объяснения", - отметил Сырбу.

В этой связи он написал, что теперь "орган уголовного преследования обязан довести следствие до конца".

"Мне и самому абсолютно не нравится весь этот инцидент, но я не имел вообще никакой роли в его инициировании", - заключил Сырбу.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановлене об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.