Президент Румынии дезавуировал заявления своего премьер-министра о переносе посольства в Иерусалим ...

Заявление премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим оказалось ее "личным мнением".

Об этом Дэнчилэ заявила в воскресенье в эфире телеканала Antena3 после того, как в то же день в она объявила на прошедшей в Вашингтоне конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), что Румыния намерена перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Первоначальное заявление Дэнчилэ вызвало реакцию со стороны президента Румынии Клауса Йоханниса. "Желая взять на себя решение, которое не принадлежит не только правительству Румынии, как она это пытается выдать, премьер-министр Виорика Дэнчилэ торопится с публичными заявлениями без того, чтобы было принято какое-либо решение в этой связи", - говорится в пресс-релизе Администрации президента Румынии.

В свою очередь, Дэнчилэ попыталась оправдаться, сказав, что "она не говорила, что она перенесет посольство".

"Президент разочаровал меня, потому как я продемонстрировала правильный подход и приняла во внимание необходимость соблюдения Конституции. По моему мнению, мы должны сделать этот шаг [перенести посольство], это мое личное мнение", - заявила премьер-министр Румынии в эфире телеканала Antena3.

Ранее уже сообщалось, что, выступая на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне, премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сообщила, что Румыния намерена перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Румынский премьер также заверила, что постарается использовать время председательства Румынии в Европейском Союзе для "укрепления взаимоотношений между Израилем и всем Евросоюзом".

Американо-израильский комитет по общественным связям – влиятельная неправительственная организация, содействующая укреплению сотрудничества США и Израиля. В ежегодных конференциях комитета участвуют высокопоставленные международные политики. В нынешнем году конференция AIPAC под названием "Connected for good" ("Связанные навсегда") проходит в Вашингтоне с 24 по 26 марта.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие дипломатического представительства прошло в мае 2018 года.