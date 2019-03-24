В Молдове объявлено предупреждение о террористической угрозе ...

Служба информации и безопасности объявила в понедельник, что на всей территории Молдовы установлен голубой код террористической угрозы.

Объявив о террористической угрозе в Молдове СИБ лишь уточнил, что это самый низкий из 4 уровней террористической угрозы.

Согласно этому решению, компетентные органы в области борьбы с терроризмом уполномочены предпринять ряд мер. "Среди них, сбор и проверка информации и данных о террористической угрозе, проведение профилактических мероприятий по оповещению и формированию общественного мнения в целях продвижения государственной политики в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, а также правил поведения в ситуациях террористической угрозы", - говорится в пресс-релизе СИБ Молдовы.

Кроме того, СИБ сообщает, что власти "разработают и внедрят новые методы и инструменты борьбы с терроризмом и направят свои усилия по минимизации и ликвидации деятельности лиц, которые провоцируют появление и распространение идеологий, имеющих террористическо-экстремистский характер".

Спецслужбы не сообщили, что явилось причиной для объявления террористической угрозы на всей территории Молдовы.