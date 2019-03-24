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Додон предложил официально встретиться с Плахотнюком

Опубликовано : 25 март 2019 г. 12:11 | Просмотров: 390 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон пригласил на встречу лидеров ряда партий, включая олигарха Владимира Плахотнюка, с которым он обещал не вести никакого сотрудничества.

Об этом Додон сообщил в понедельник в ходе своего выхода к прессе.

Он сообщил, что поскольку в Молдове установилась "поствыборная блокада" из-за того, что прошедшие в парламент политические партии не хотят говорить между собой, было принято решение пригласить лидеров партий для разговоора по-отдельности.

"Думаю, что мы должны провести серьезную дискуссию с партиями, которые имею необходимое количество мандатов для создания парламентского большинства, для принятия очень четкого решения: или имеем парламентское большинство, которое в течение нескольких недель собирается, избирает руководство парламента, создает или нет коалиции, либо партии искренне говорят, что не хотят ни с кем разговаривать и в этом случае мы идем на досрочные парламентские выборы", - объявил Додон.

В этой связи он, "в качестве президента", объявил о своем решении, "разрубить Гордиев узел политической блокады и пригласить политические партии к диалогу".

"Хочу официально пригласить завтра в Госрезиденцию следующие партии в порядке их представительства в парламенте: лидера ПСРМ Зинаиду Гречаный, в 14 часов; лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, в 15 часов; лидеров Блока ACUM Майю Санду и Андрея Нэстасе, в 16 часов", - заявил Додон, уточнив, что "очень важно начать эти дискуссии".


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