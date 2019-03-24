Посольство США подключилось к процессу создания правящей коалиции в Молдове ...

Об этом заявило посольство США в Молдове, отметив в своем послании к молдавскому парламенту, что "Соединенные Штаты остаются верным другом молдавского народа".

В послании говорится, что “для достижения решений по ключевым проблемам страны и взаимодействия с международными партнерами Молдова должна иметь надежное правительство с функционирующим парламентом".

"Мы призываем сформировать правительство максимально прозрачно. Помимо этого, все партии должны сосредоточиться на общественном благе и построить доверительные отношения с молдавским народом и международными партнерами страны”, - отмечается в распространенном посольством США послании к парламенту Молдовы.

Выборы в молдавский парламент прошли 24 февраля. По итогам выборов в парламенте оказались 35 депутатов от Партии социалистов, 30 депутатов - от Демпартии, 26 депутатов - от Блока ACUM и 7 депутатов - от партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Еще 3 депутата будут считаться "независимыми".