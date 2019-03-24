Заместитель Плахотнюка вызван на очную ставку ...

(DOC) Гражданский активист Павел Григорчук, арестованный по обвинению в "избиении" вице-председателя возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии, депутата Сергея Сырбу, потребовал от следствия проведения очной ставки с Сырбу.

Об этом сообщил экс-депутат парламента Григорий Петренко, предоставив и копию поданного Григорчуком заявления.

"Сережа Сырбу был уже несколько раз пойман на откровенной лжи. Последний яркий пример – утверждение о том, что он, якобы, не подавал заявления в полицию.

До этого он врал, что находится в тяжелом состоянии, потом, что интернирован в БСМП.

Прошло несколько дней, а записи с камер видеонаблюдения так и не были обнародованы!

Сережа, где видео? Почему не выкладываете? Уверен, что если бы хоть что-то из твоих утверждений подтверждалось, вы бы уже давно всё опубликовали. Но, судя по всему, видео, как основная улика, уже уничтожено", - написал Петренко в соцсетях.

Ранее уже сообщалось, что 23 марта суд столичного сектора Чеканы вынес постановлене об аресте на 30 суток гражданского активиста Павла Григорчука после того, как он дал пощечину представителю правящей Демпартии, депутату Сергею Сырбу.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь, Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

После инцидента, его жена сообщила журналистам, что Сырбу находится "в тяжелом состоянии" в больнице.

Позже, журналисты выяснили, что Сырбу не ночевал в Больнице Скорой помощи, куда якобы он был помещен в бессознательном состоянии. Несмотря на это, Сырбу с женой организовали видеоэфир из "обычной палаты", в которой почему-то все остальные места были свободны.

Примечательно, что в воскресенье, после массового возмущения в обществе по поводу пристрастного отношения по этому делу, Сырбу публично перевел ответственность за него на полицию, которая, по его словам инициировала это дело без его заявления. Позже, оказалось, что депутат соврал, поскольку в официальных материалах делах содержится прямая ссылка на поданное именно им заявление с требованием о привлечении к ответственности Павла Григорчука.