США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами ...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за этот шаг.

Как сообщает Би-би-си, подписывая указ, Трамп сказал, что Израиль завладел этой территорией в ходе войны за защиту страны.

О своем намерении признать суверенитет над Голанами Трамп объявил еще 21 марта. Инициативу американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия и Иран. Россия выразила надежду на то, что заявление главы Белого дома по Голанам останется на уровне призывов.

Сирия уже заявила, что считает шаг Трампа покушением на свой суверенитет.

Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН объявила это решение США "вне правового пространства", как противоречащее решениями Совета безопасности ООН.

Голанские высоты являются спорной территорией площадью около 1800 кв. км. До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории. В 1981 году парламент страны принял закон, который включил Голаны в состав Израиля. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией.