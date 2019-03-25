Франция поставит в Китай 300 самолетов Airbus ...

В ходе визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина был подписан контракт на поставку в Китай 300 французских аэробусов на общую сумму в 30 миллиардов евро.

"Подписание контракта с Airbus - это прекрасный сигнал, указывающий на силу франко-китайского обмена", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает Radio France Internationale, согласно контракту, Китай закупит 290 самолетов А320 и 10 самолетов А350.

Заключение крупной сделки проходит на фоне введения временного запрета на эксплуатацию Boeing Max 8 по всему миру после катастрофы в Эфиопии.

Кроме того, Франция и Китай подписали соглашение в аэрокосмической области. Соглашение предполагает запуск французских исследовательских приборов в рамках миссии Китая на Луне «Чанъэ-6», запланированной на 2023-2024 год. Как сообщил глава Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Ле Галь, "Франция отправится на Луну вместе с Китаем", назвав подписание соглашения о партнерстве историческим событием.

Во вторник, 26 марта, визит китайского лидера продолжится в Елисейском дворце встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.