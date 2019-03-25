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Оппозиция примет участие в избрании спикера парламента

Опубликовано : 26 март 2019 г. 14:26 | Просмотров: 358 | Категория: Власть

Считающий себя оппозиционным Блок ACUM из возглавляемых Андреем Нэстасе и Майей Санду фракций обеспечит избрание спикера парламента.

Это стало окончательно известно во вторник в ходе проведенной Блоком пресс-конференции, на которой было объявлено не только о создании двух фракций из депутатов Блока, но и о том, что обе фракции выдвинут кандидатом на пост председателя парламента Андрея Нэстасе.

Таким образом, окончательно закрыта интрига относительно возможного блокирования оппозицией процедуры избрания председателя парламента.

"Мы больше не можем себе позволить правительство, которое не заслуживает доверия, поощряя коррупцию, несправедливость и нищету в стране. Нам нужна ответственная, прозрачная власть, способная избежать диктатуры и экономического кризиса. Для этого у блока ACUM есть предложения: выдвинуть кандидатуру Андрея Нэстасе на должность председателя парламента», – заявила Майя Санду.

После этого, оппозиционные партии PAS и Платформа DA примут участие в утверждении правительства. Кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра будет выдвинута Майя Санду.

"Учитывая острую необходимость во внедрении инициатив по деолигархизации, фракции партий блока полны решимости взять на себя ответственность за власть и выдвинуть кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра", – заявил в свою очередь Андрей Нэстасе.

Ранее в экспертной среде отмечалось, что основной задачей правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка является обеспечить участие оппозиции в процедуре избрания спикера парламента и их прохождение через кабинки для голосования. Эта процедура является ключевой в процессе создания правящего большинства, потому что без председателя парламента невозможно проведение всех остальных процедур, включая утверждение правительства. Спикер парламента избирается тайным голосованием голосами простого большинства (51) депутатов.

От Блока ACUM в парламент прошли 26 депутатов.


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