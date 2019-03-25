Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась ...

Занимающий должность президента Игорь Додон провел во вторник переговоры с тремя фракциями по вопросу "о формировании парламентского большинства", что не предусмотрено в его полномочиях.

После того, как 25 марта Додон призвал все фракции, кроме партии Шора, прийти к нему на "переговоры", на встречу по очереди пришли, сначала, представители контролируемой им Партии социалистов, затем, первые три лица Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, а также руководство считающего себя оппозицией Блока ACUM во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе.

Детали "переговоров" никому не известны, поскольку велись за закрытыми дверями.

Примечательно, что ни одним нормативным актом не предусмотрено подобного рода "переговоров" с участием президента. Соответственно, никто до Додона не приписывал себе прерогатив "вести переговоры с партиями по вопросу создания правящего большинства".

Согласно Конституции (ст.98), президент консультируется с парламентскими фракциями только на этапе выдвижения кандидатуры на должность премьер-министра.

Несмотря на это, после проведения "переговоров" Игорь Додон на пресс-конференции, что готов и дальше быть "посредником" между партиями. В этой связи он инициировал уже новый раунд "переговоров" на 2 апреля в 12:00, когда он ждет всех участников этих "переговоров" уже на совместную встречу.