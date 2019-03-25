Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества ...

В Москве был задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, который в последнее время находился в Италии и прилетел на день рождения бывшего коллеги.

По версии следствия, вместе с другими фигурантами он похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.

Как сообщила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Абызову и четырем его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций создал и возглавил преступное сообщество", - сказала Петренко.

Согласно данным следствия, финансовые интересы бывшего министра находятся в области энергетики.

Михаил Абызов был министром по вопросам открытого правительства в 2012–2018 годах, в обновленный состав правительства после переизбрания Путина он не вошел: его должность упразднили.

В 2018 году журнал Forbes оценил состояние Абызова в $600 млн и разместил его на 162-м месте в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.