МЕНЮ
Twitter
﻿ 48
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26.03.2019  

Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей`

26.03.2019  

Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества

26.03.2019  

Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась

26.03.2019  

Оппозиция примет участие в избрании спикера парламента

25.03.2019  

Франция поставит в Китай 300 самолетов Airbus

25.03.2019  

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами
все новости

Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества

Опубликовано : 26 март 2019 г. 22:53 | Просмотров: 363 | Категория: Мир

В Москве был задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, который в последнее время находился в Италии и прилетел на день рождения бывшего коллеги.

По версии следствия, вместе с другими фигурантами он похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.

Как сообщила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Абызову и четырем его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций создал и возглавил преступное сообщество", - сказала Петренко.

Согласно данным следствия, финансовые интересы бывшего министра находятся в области энергетики.

Михаил Абызов был министром по вопросам открытого правительства в 2012–2018 годах, в обновленный состав правительства после переизбрания Путина он не вошел: его должность упразднили.

В 2018 году журнал Forbes оценил состояние Абызова в $600 млн и разместил его на 162-м месте в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей`

Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей` ...

Просмотров: 947
Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества

Бывший российский министр обвинен в создании преступного сообщества ...

Просмотров: 363
Франция поставит в Китай 300 самолетов Airbus

Франция поставит в Китай 300 самолетов Airbus ...

Просмотров: 433
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами ...

Просмотров: 316
Президент Румынии дезавуировал заявления своего премьер-министра о переносе посольства в Иерусалим

Президент Румынии дезавуировал заявления своего премьер-министра о переносе посольства в Иерусалим ...

Просмотров: 759
Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления

Президент Казахстана ушел в отставку после 30 лет правления ...

Просмотров: 709
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 10607
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35002
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 33752
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12195
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 148759
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 113272
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 63863
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 59673
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 53854
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42108
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39113
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36178
ВЛАСТЬ
Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась

Додон придумал себе новую прерогативу. Оппозиция с ним согласилась

26.03.2019  Оппозиция примет участие в избрании спикера парламента
25.03.2019  Заместитель Плахотнюка вызван на очную ставку
25.03.2019  Посольство США подключилось к процессу создания правящей коалиции в Молдове
ЛЮДИ
В Facebook произошел глобальный технический сбой

В Facebook произошел глобальный технический сбой

07.03.2019  Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову
20.02.2019  Скончался один из лидеров Либеральной партии
13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

20.03.2019  Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом
15.03.2019  Самое резонансное коррупционное преступление в Молдове осталось без осужденных



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (123)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker