Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей` ...

(ВИДЕО) Кандидат на должность президента Украины, актер Владимир Зеленский представил оригинальный вариант призыва к гражданской ответственности накануне президентских выборов в Украине.

Текст песни, фрагмент из которой приведен ниже, идеально подходит и к ситуации в Молдове.

"Признайся себе, Только себе,

Что мы смирились сами

С торговлей голосами

Живых людей и даже не живых людей.

И просто меняем местами

Таков закон Сансары: Круговорот вождей.

Когда тебя достанет,

Мы сможем только сами

Пойти на свет,

Сказать в лицо им просто "нет".

Пройти огонь и воду

Таков закон Свободы: Не промолчать в ответ!

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно всем соцопросам, актер Владимир Зеленский занимает первую строчку рейтинга и обладает наибольшими шансами стать будущим президентом Украины.

Источник видео: Студия Квартал 95