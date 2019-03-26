Фаворит выборов президента Украины `о круговороте вождей`
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(ВИДЕО) Кандидат на должность президента Украины, актер Владимир Зеленский представил оригинальный вариант призыва к гражданской ответственности накануне президентских выборов в Украине.
Текст песни, фрагмент из которой приведен ниже, идеально подходит и к ситуации в Молдове.
"Признайся себе, Только себе,
Что мы смирились сами
С торговлей голосами
Живых людей и даже не живых людей.
И просто меняем местами
Таков закон Сансары: Круговорот вождей.
Когда тебя достанет,
Мы сможем только сами
Пойти на свет,
Сказать в лицо им просто "нет".
Пройти огонь и воду
Таков закон Свободы: Не промолчать в ответ!
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно всем соцопросам, актер Владимир Зеленский занимает первую строчку рейтинга и обладает наибольшими шансами стать будущим президентом Украины.
Источник видео: Студия Квартал 95
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